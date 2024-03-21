İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Yozgat Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Marifet Okulu öğrencileri iftar programında bir araya geldi.

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde Marifet Okulu Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonları düzenlenen Marifet Okulunda, Kur-anı Kerim ve adap dersleri verilirken, el becerisi kursları düzenleniyor ve çeşitli oyunlar oynanıyor. Marifet Okulu’na devam eden öğrencilere uzman eğitimciler tarafından ders veriliyor.

İlim Yayma Cemiyeti marifet okulu projesiyle, öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkıların sağlıyor. Marifet okulu gençlerin yaparak, yaşayarak ve keyifli bir şekilde öğrenmesine imkan sunuyor.

Marifet Okulu’na devam eden 50 öğrenci Ramazan ayının manevi atmosferinde birlikte iftar yaptı. İftar sonrası Çapanoğlu Büyük Camii’ne geçen öğrenciler teravih namazını kıldı.

İYC Yozgat Şubesi Marifet Okulu Koordinatörü Fettah Tekdurak, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde öğrenciler ile bir araya gelmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tekdurak, öğrencilerle sohbet ederek Ramazan Ayı'nın bereketini ve huzurunu diledi.

Tekdurak, Ramazan, Oruç, Zekat, Fitre Fıtır Sadakası, Ramazan Bayramı ve benzeri konularda öğrencileri bilgilendirildi.