Yozgat Toki Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 1/C sınıfı öğrencilerinin yazmış oldukları şiirler ‘İlk Şiirim’ şiir kitabında topladı.

Okuma yazmayı yeni öğrenciler anneleri ile birlikte yazmış oldukları şiirleri sınıf öğretmeni Kenan Yıldırım öncülüğünde ‘İlk Şiirim’ şiir kitabında topladı. Yazmış oldukları şiirleri seslendiren öğrenciler çıkarmış oldukları şiir kitabı ile de farkındalık yaptı.

İlk Şiirim kitabının ön sözünde Kenan Yıldırım, “Değerli okurlarımız, bu kitap Yozgat Toki Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 1/C sınıfında yeni okuma yazmaya geçmiş öğrencilerimizin, anneleri ile birlikte şiir yazmalarına karar verdiğimiz bir projenin eseridir. Minik şairlerimiz, büyük bir heyecanla yazmış oldukları ilk şiirlerini aynı zamanda seslendirerek kitabımızın sesli bir kitap olma özelliğini de sağladılar. Amatör olarak yazılmış ve seslendirilmiş bu şiirleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kitabımızda emeği geçen minik öğrencilerime, değerli velilerime ve hazırlanmasında büyük bir emeği olan kıymetli hocam Selçuk Doğan'a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından yazılan şiirler şu şekilde;

Defne Ela Doğan / Pati

Rıza Ayaz Akkaya / Okulum

Meryem Şahin / Yağmur

Zeynep Beren Atmaca / Okulum

Yusuf Tekin / Oku

Elif Erva Bal / Gökkuşağı

Mehmet Asaf Polat / Geleceğim Ben

Hatice Taş / Savaşsız Bir Dünya

Meva Eşme / Altı Yaşım

Asya Gülfer Nemli / Doğa

Nil Erva Tatar / Çocuk

Öykü Ünal / Sonbahar

Elif Naz Söylemez / Baharın Gelişi

Ömer Fahreddin Akyol / Güzel Vatanım

Batuhan Turhan / Hoş Geldin Ramazan

Azra Ecem Darı / Okulum

Yusuf Eymen Yüksel / Vatan

Sümeyye Buğlem Tunçer / Doğamız

Hümeyra Karabulut / Meyve

Asya Duru Sağlam / Güzel Dünyam

Defne Kılınçaslan / Minik Kedim

Mihrimah Nisa Korkmaz / Okulum

İzzet Eymen Topal / Doğa

Hümeyra Gökdemir / İlkbahar

Ali Berat Özbal / Öğretmenim

Sedef Mina Akdemir / Okuyalım Kardeşim

Mehmet Eren Ortaç / Trafik Işıkları

Ahmet Mete Delibaş / Matilda

Mustafa Selim Kocaoğlu / Abim

Eymen Burak Yıldız / Ramazan

Zeynep Beren Karaca / Camdan Gördüklerimiz. Alpaslan Demir