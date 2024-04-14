Yozgat Toki Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 1/C sınıfı öğrencilerinin yazmış oldukları şiirler ‘İlk Şiirim’ şiir kitabında topladı.
Okuma yazmayı yeni öğrenciler anneleri ile birlikte yazmış oldukları şiirleri sınıf öğretmeni Kenan Yıldırım öncülüğünde ‘İlk Şiirim’ şiir kitabında topladı. Yazmış oldukları şiirleri seslendiren öğrenciler çıkarmış oldukları şiir kitabı ile de farkındalık yaptı.
İlk Şiirim kitabının ön sözünde Kenan Yıldırım, “Değerli okurlarımız, bu kitap Yozgat Toki Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 1/C sınıfında yeni okuma yazmaya geçmiş öğrencilerimizin, anneleri ile birlikte şiir yazmalarına karar verdiğimiz bir projenin eseridir. Minik şairlerimiz, büyük bir heyecanla yazmış oldukları ilk şiirlerini aynı zamanda seslendirerek kitabımızın sesli bir kitap olma özelliğini de sağladılar. Amatör olarak yazılmış ve seslendirilmiş bu şiirleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kitabımızda emeği geçen minik öğrencilerime, değerli velilerime ve hazırlanmasında büyük bir emeği olan kıymetli hocam Selçuk Doğan'a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler tarafından yazılan şiirler şu şekilde;
Defne Ela Doğan / Pati
Rıza Ayaz Akkaya / Okulum
Meryem Şahin / Yağmur
Zeynep Beren Atmaca / Okulum
Yusuf Tekin / Oku
Elif Erva Bal / Gökkuşağı
Mehmet Asaf Polat / Geleceğim Ben
Hatice Taş / Savaşsız Bir Dünya
Meva Eşme / Altı Yaşım
Asya Gülfer Nemli / Doğa
Nil Erva Tatar / Çocuk
Öykü Ünal / Sonbahar
Elif Naz Söylemez / Baharın Gelişi
Ömer Fahreddin Akyol / Güzel Vatanım
Batuhan Turhan / Hoş Geldin Ramazan
Azra Ecem Darı / Okulum
Yusuf Eymen Yüksel / Vatan
Sümeyye Buğlem Tunçer / Doğamız
Hümeyra Karabulut / Meyve
Asya Duru Sağlam / Güzel Dünyam
Defne Kılınçaslan / Minik Kedim
Mihrimah Nisa Korkmaz / Okulum
İzzet Eymen Topal / Doğa
Hümeyra Gökdemir / İlkbahar
Ali Berat Özbal / Öğretmenim
Sedef Mina Akdemir / Okuyalım Kardeşim
Mehmet Eren Ortaç / Trafik Işıkları
Ahmet Mete Delibaş / Matilda
Mustafa Selim Kocaoğlu / Abim
Eymen Burak Yıldız / Ramazan
Zeynep Beren Karaca / Camdan Gördüklerimiz. Alpaslan Demir