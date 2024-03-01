Türkiye'de son üç yıldır devam eden yüksek enflasyon, mezar taşı fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Artan maliyetler nedeniyle mezar taşı fiyatları gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Bu durum, insanların ölüm korkusunu artırarak endişeyle karşılanıyor.

2024 yılı itibariyle artan mezar taşı fiyatları, toplumda genel bir endişe yaratmış durumda. İnsanlar, ölüm sonrası ailelerinin karşılaşabileceği maddi yükü düşünerek kaygılanıyor. Yükselen mezar taşı fiyatları, birçok kişinin "Ölmekten korkar olduk!" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Mezar taşı fiyatları, kullanılan malzeme türüne, işçiliğe ve boyuta göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle tercih edilen mermer ve granit mezar taşları arasında fiyat farkı bulunuyor. Ayrıca, mezar taşı fiyatları renk ve işçilik kalitesine göre de değişkenlik gösteriyor. Özellikle oyma işçiliği ile yapılan mermer mezar taşları, düz mezar taşlarından daha yüksek maliyetli olabiliyor.

GÜNCEL MEZAR TAŞI FİYATLARI

Granit mezar taşları, mermer mezar taşlarına göre genellikle daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğundan fiyatları da buna bağlı olarak değişiyor. Ancak, işçilik kalitesi ve bölgeye göre fiyatlar farklılık gösterebiliyor.

Yozgat'ta mezar taşları için ortalama fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Tek kişilik düz işçilik mermer mezar taşı: 10 bin liradan başlıyor,

Tek kişilik düz işçilik granit mezar taşı: 25 bin ila 30 bin lira arasında,

İki kişilik düz işçilik granit mezar taşı: 50 bin liradan başlıyor,

İki kişilik düz işçilik mermer mezar taşı: 20 bin ila 30 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Mezar taşı fiyatlarındaki bu artış, insanların ölüm sonrası maddi planlamalarını etkilemeye devam ediyor.