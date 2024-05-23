Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından mevsimlik işçileri taşıyan araçların kontrolü yapıldı.

Ekipler tarafından toplum destekli faaliyetler kapsamında, 22 Mayıs 2024 günü Merkez ve Şefaatli’de mevsimlik işçileri taşıyan araçlar kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, araç kullanımı hız limitlerine uymaları, genel trafik kuralları konularında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak sürücülere ve yolculara yönelik trafik denetim faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.