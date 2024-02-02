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3 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, şehir sakinlerini bir araya getirecek. Tüm Yozgatlı vatandaşlar bu özel günü kaçırmamak için davet edildi.

MHP'nin Yozgat Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı, şehrin geleceğine yönelik stratejik planlarını ve hedeflerini sunacak. Bu önemli etkinlikte, partinin adaylarıyla ilgili detaylı bilgiler verilecek ve halk, adayları daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Etkinliğin doruk noktasında ise ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne alacak. Şafak'ın unutulmaz performansıyla coşacak olan katılımcılar, müzik dolu bir gece geçirecekler. Ahmet Şafak'ın seslendireceği eserler, konseri izlemeye gelenleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Yarın hem siyasi hem de kültürel bir birlikteliği temsil edecekken tüm Yozgatlılar, 3 Şubat Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bu önemli etkinlikte buluşmak için sabırsızlanıyor.