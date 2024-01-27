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Türkiye’nin tam ortası Yozgat’ta, keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen bir dizi güzellikler var. Akdağmadeni ilçesinde bulunan Kadıpınarı Tabiat Parkı da bu güzelliklerden birisi olarak yerini koruyor.

Akdağmadeni sınırları içerisinde yer alan ​Kadıpınarı Tabiat Parkı 11 Temmuz 2011 tarihinde ilan edildi.

Tabiat Parkı Yozgat’a 102 kilometre, Ankara'ya 330 kilometre, Kayseri'ye 180 kilometre, Sivas'a ise 127 kilometre mesafede yer alır.

Yüzölçümü bin 769 kilometrekare olan ​Kadıpınarı Tabiat Parkı, tipik karasal iklime sahip ve deniz seviyesinden bin 352 metre yükseklikte bulunuyor.

9 hektar büyüklüğüne sahip Tabiat Parkı'nın çevresi meşe ormanları ile çevrilidir. Tabiat Parkı Akdağmadeni ilçe merkezine kuş uçumu olarak yaklaşık 2,5 kilometre mesafededir. Tabiat Parkı kuzeyinde Akdağmadeni ilçe merkezi, güneyinde, doğusunda ve batısında ise orman alanları yer alır.

KORUNAKLI ALANLAR KADIPINARI TABİAT PARKI’NDA

Kadıpınarı Tabiat Parkı’nın bulunduğu bölge topografik açıdan nispeten hareketlidir. Ortalama yüksekliğin bin 514 metre olduğu Tabiat Parkı'nın en yüksek noktası bin 565 metre yüksekliğe sahip güney sınırıdır. Park'ın en alçak yerleri ise bin 450 metre yükselti de bulunan kuzeybatı sınırıdır. Tabiat Parkı'nda yükselti kuzeyden güneye doğru artar. Tabiat Parkı çevresindeki önemli yükseltiler, güneyde Delihamza Tepesi (bin 682 metre), doğuda Kocasöğütözü Tepesi ile batıda Bardak Sırtı'dır.

Kadıpınarı Tabiat Parkı, genel olarak sarıçam ormanından ibaret olup, başlıca iştirakçiler olarak meşe türleri, yer yer karaçam, katran ardıcı, akçaağaç, üvez, laden, geven yer alır. Bu ekosistem tipi, içerdiği karakteristik ve iştirakçi bitki türleri bakımından olduğu kadar, bünyesinde barındırdığı faunistik unsurlar yönünden de önem taşır. Bu alan İç Anadolu'da başka bir yerde görülmesi zor olan Bozayı, Vaşak, Kızıl geyik gibi ormana bağımlı türler için korunaklı alanlardır. Ayrıca orman içinde görülebilecek kuşlar doğa fotoğrafçılığı açısından oldukça önemlidir.

İÇ ANADOLUDA TEK BLOK ORMAN!

Akdağmadeni Ormanları İç Anadolu'daki tek blok ormanlar olması bakımından bünyesinde barındırdığı hayvan toplulukları için önemli bir orman sığınağıdır.

Kadıpınarı Tabiat Parkı sahip olduğu orman peyzajı ile ziyaretçiler için manzara güzellikleri ve rekreasyonel olanaklar sunar. Sahada giriş kontrol noktaları, 1 adet kır lokantası, 2 adet orman köşkü, wc, çocuk oyun grubu, yağmur barınağı, piknik üniteleri, kamelyalar, bilgilendirme tabelaları bulunmaktadır. Tabiat Parkı'ndan Akdağmadeni ilçe merkezi ve çevresi panoramik olarak izlenebilir. Tüm bu olanaklar sebebiyle Tabiat Parkı rekreasyonel kullanımlar için son derece uygun bir alan haline gelir.

Kadıpınarı Tabiat Parkında fotosafari, bisiklet turları, tabiat yürüyüşü, fauna ve flora gözlemciliği gibi faaliyetler için eşsiz güzellikleri gözler önüne seriyor.