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Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi tarafından nisan ayında Halil Konakçı programı düzenlenmesi planlanıyor.

Ramazan ayı öncesi planlanan programda Halil Konakçı, Yozgat halkı ile bir araya gelecek.

Program hakkında Halil Konakçı ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Milli Türk Talebe Birliği İl Şube Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, “Allah'ın kelamına söz söylemeye çekinenler Allah'ın kelamını konuşanlara saldırmaktan çekinmiyor. Son günlerde maalesef bu İslam karşıtı görüşün hedefindeki ssim Halil Konakçı’dır.

Halil Konakçı hocamızla irtibat halindeyiz, kendisinin Milli Türk Talebe Birliği ile gönül bağı vardır. Kendisi ile her zaman görüşüyoruz, Yozgat'a gelmek hemşerilerimizle kucaklaşmak için büyük heyecan içinde. Daha önce söz vermiş olduğu bazı programlar var süreç içerisinde iptal edilen bir program olursa ilk Yozgat'a gelecektir. Şuan yaptığı program listesinde nisan ayı başı olarak Yozgat görünüyor. Bizler ramazan ayından hemen önce bu programı yapmak istiyoruz. TÜGVA ve Milli Türk Talebe Birliği ile birlikte ortak bir program kapsamında inşallah Halil Konakçı hocamızı Yozgat'a getireceğiz” dedi.

“DESTEK OLALIM”

Havaların eksi derecelerinin altına düştüğünü değinen Başkan Yurdusever, sokak hayvanlarını da unutmadı. Yapmış olduğu açıklamada sokak hayvanları için vatandaşların kayıtsız kalmamasını isteyen Yurdusever, “Başka bir konumuz malum hava sıcaklıkları düşüyor. Sokak hayvanlarımıza bu zor kosullarda destek olmamız gerekiyor. Biz Milli Türk Talebe Birliği olarak kampüste Bozok Çevre ve Doğa Topluluğu ile dirsek teması halindeyiz. Bu konuda Doçent Dr. Esra Gedik Hocamıza titiz davranışları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

Aslen İzmirli olan Halil Konakçı, ilahiyat eğitimi aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak imam-hatip olarak görev yapmaya başladı.

Halil Konakçı, şu anda Ankara’da Melike Hatun Camii’nde imam-hatip olarak çalışmaktadır. Ayrıca Bursa’da Mihraplı Camisi’nde de vaazlar vermektedir.

Halil Konakçı, evli ve iki çocuk babasıdır.