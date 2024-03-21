Yozgat’ta bir market, Ramazan ayına özel dev bir kampanya başlattı, 19 Mart Salı günü başlayan kampanya bugün itibarıyla son buldu.

Kampanyada, Bisküvi, Kek, Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi gibi ürünlerde 1 alana 1 bedava fırsatı sundu.

Her hafta farklı kampanyalar düzenlediği bilinen market zinciri, indirim kampanyalarına ek olarak bu kampanya, müşterilere çifte avantaj sağladı. 1 alana 1 bedava, 2 alana 1 bedava ve 3 alana 2 bedava gibi birçok kampanya da duyuruldu. Son bulan kampanyada duyanlar hemen koşarak markete akın etti. Kampanya sonunda stoklar büyük ölçüde tükendi.