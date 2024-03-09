Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve eşi Ayşenur Demir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehit annelerini unutmadı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve eşi Ayşenur Demir, Sarıkaya ilçesine bağlı Kadıgüllü köyünde ikamet eden Şehit Piyade Komando Er Halit Aksu'nun annesi Gülnadiye Aksu'yu ziyaret ederek çiçek ve hediyeler takdim etti.

Kaymakam Demir, “Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanet. Bugün de şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak, varsa sorunlarını dinlemek ve yanlarında olmak için buradayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.