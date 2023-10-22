Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta emekli sayısı çalışan sayısının iki katına ulaştığını belirten Adıgözel,”Yozgat ta emeklilerin sayısı her geçen gün artıyor. Buda gösteriyor ki Yozgat ta sanayi olmadığı için, çalışan emekli de az sayıda” dedi.

Adıgözel yaptığı açıklamada, “Emekli 7-8 bin lira ye mahkum edilmiş, yaşam mücadelesi vermekte. Hükümetin Kasım ayı ortalarında emekliye 5 bin lira vereceğini açıklarken, Emekli üzgün. Yıllarca Devlete ve Millete hizmet eden bir emekli olarak, üzülüyoruz biz bunu hak etmiyoruz ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, geçmişte olduğu gibi, Refah-Yol Hükümetinin ilk icraatı emekçiye zam o dönemin Son 50 yılın en yüksek zam oranı olarak tarihe geçmişti. Haksızlık olmasın, ifade edelim ki, AKP Yozgat temsilcileri şöyle demişti. 4 bin kişinin yatacağı, 2 bin 700 personelin istihdam edileceği, bacasız fabrika gibi çalışacak ifadelerini Yozgat halkının takdirine havale ediyorum.Kış mevsimine girmek üzereyiz, Yozgat insanı iş,aş peşinde. Kışı nasıl geçireceğini düşünüyor kara kara. Yozgat’aÇağatlatan. Marka şehir yapan iktidar.Yozgat Nüfusunundörtte biri sosyal yardımlarla yaşam mücadelesi veriyor.Yani Yozgatlının işi aşı yok.Havaların soğumasıyla birlikte, geçim sıkıntısı artıyor. Vatandaşlar kışın nasıl ısınacaklarını düşünüyor.Yeni bir dünya, Yaşana bilir Türkiye için, Emekçidostu, Yeniden Refah Partisi Yozgat İlBaşkanlığı” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)