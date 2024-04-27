2024 yılında Kutsal Beldelere Hac vazifesini ifa etmek üzere gidecek olan Hacı adayları hac hazırlık seminerlerinin ilki Sorgun'da gerçekleştirildi.

27-28 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan hac seminerinde hacı adaylarına Hac ibadetiyle ilgili merak ettikleri ve bilmeleri gereken önemli konular anlatıldı. Aynı zamanda Aşıları da Sağlık grup Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iki gün içerisinde gerçekleştirilecek.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın’ın, selamlama konuşması gerçekleştirerek İlçe teşrif eden Başta Birinci Hukuk Müşaviri Selami Açan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Müftü Yardımcısı ve Hac Şube müdürüne teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Hac kuraları çıkmaları sebebiyle hacı adaylarını tebrik etti.

Açan, Hac vazifesinin öneminden, gerekli hassasiyetleri göstermenin nedenli önemli olduğundan bahsetti.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ise hacda yapılması gereken ibadetler, hac yolculuğu yapmadan önceki hazırlıklar konularında hacılara bilgiler aktardı ayrıca kendilerini tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hacı adaylarına gönderilen çantaları ve valizleri verildi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın imzasıyla hac seminerine katılım belgesi hacı adaylarına takdim edildi.