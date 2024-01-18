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Sorgun ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Düzenlenen bilim sergisine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih Şahin, Coşkun Bölükbaşı ve okul müdürleri katıldı.

Çocuk ve gençlerinin hayal dünyasını teknolojiye yansıtmaları açısından büyük bir adım atıldığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Şahin, “Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz. Teknoloji bizim geleceğimiz, teknoloji ayrıca dünyamızın da geleceği. Bu teknolojinin çevreye, doğaya, insan zarar vermeyeceği şekli ile gelişmesi gerekiyor. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda bunu görüyoruz" dedi.

Çocuk ve gençlerin danışman öğretmenlerinin desteğiyle güzel projeler hazırladıklarına işaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ise, “Bunların bir kısmının da büyük bir memnuniyet ile ticari hayatta da yer alabileceğini gördük. İnşallah daha da gelişecek ve güzelleşecek. Sorgunlu çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye'deki dünyadaki teknolojiye kendi isimlerini yazdırabilecek aşamaya gelecekler" şeklinde konuştu.