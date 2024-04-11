Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya illerinde yoğunlukta bulunan ve bir günde 60 yumurta bırakan bu böcek ölü deri ve saçlardan beslenerek duvar çatlakları arasında saklanıyor. Detaylar haberimizde:

Konya, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri gibi illerde sıklıkla karşılaşılan bir böcek türü, duvar çatlakları arasında gizlenerek günde 60 yumurta bırakarak üremeye devam ediyor.

Özellikle bahar aylarında etkin hale gelen bu böcekler, gündüzleri saklanıp gece faaliyet gösteriyorlar. Evlerin iç ve dış duvarları arasındaki boşluklarda ve çatlaklarda yaşamlarını sürdüren bu böcekler, ölü deri ve saçlarla besleniyorlar ve bu durum endişe yaratıyor.

Rentokil Teknik Akademi Başkanı Paul Blackhurst, gümüş böceklerinin potansiyel tehlikeleri hakkında uyarılarda bulundu.

Blackhurst, bu türün özellikle kağıt, kitap ciltleri ve nemli giysiler gibi besin kaynaklarına ilgi gösterdiğini, aynı zamanda insan kalıntılarıyla da beslendiğini belirtti. Ayrıca, bu böceklerin hastalık taşıyıp taşımadığı konusunda net bilgi olmamakla birlikte, alerjik reaksiyonlara yol açabileceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda gümüş böceklerinin sayısında artış yaşandığı kaydedildi ve bu durumun istilaya neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Günde 60 yumurta bırakabilen bu böceklerin yayılmasının önlenmesi için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.