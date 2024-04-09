SGK'ya o belgeyi sunan herkesin maaş alabileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK'ya gerekli belgeleri sunan her bireyin maaş alma hakkını açıkladı.

Yeni sosyal yardım miktarları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yeni yardım programı, kronik hastalıklarla mücadele eden ve sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara önemli bir destek sağlayacak.

Özellikle, gıda enflasyonunun yükseldiği dönemlerde artan sosyal yardım talebine yanıt niteliğinde olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu adımı, toplumda yaşanan ekonomik zorluklara bir çözüm olarak görülüyor.

Bu yeni program kapsamında, kronik hastalıklarla mücadele edenlere yönelik aylık 5 bin 100 lira nakit yardım desteği sunulacak. Bu destek, ek gelir elde etmekte zorlanan kronik hastalara önemli bir maddi yardım sağlayacak.

Başvuruların, hastalık belgesiyle kabul edileceği bu programla, kronik hastalığı olan bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amaçlanıyor.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya cihaza bağlı yaşayan bireylere her ay ek ödemeler yapılacak ve başvuru yapacak bireylerin hastalıkla ilgili raporlarını sisteme girmeleri gerekecek.

Ayrıca, belirlenen destek tutarına ek olarak, hastaların yaşadığı hanelere yüzde 5 ek ödeme yapılacağı açıklandı. Bu adımlarla, kronik hastalıklarla mücadele eden bireylere daha kapsamlı bir destek sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.