İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, “Bu önemli gecede bizde gençler ile birlikte sahaya inerek vatandaşlara ve esnaflaraçeşitli ikramlarda bulunduk” dedi.

Başkan Yurdusever, yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi bağrına basan hemşehrilerimizeesnaflarımıza güvenlik güçlerimize çok teşekkür ederim. MTTB'li gençler sokakta sıcak temasa bundan sonraki süreçte daha fazla olacaktır. Çalışmalarımızı oldukça hızlandırdık. Yozgat'tan başka şehirlere giden öğrenci hareketliliğini dikkatle takip ediyoruz süreçle ilgili şehrimize gelen öğrencilerimizin ikamet adreslerini Yozgat'a almaları konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Yılsonuna kadar hedefimiz en az bin öğrencimizin Yozgat ikametine kaydını gerçekleştirmek olacaktır. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük teşkilat buluşmamıza Yozgat'ı temsilen katılım sağlayacağız.Yozgat'la ilgili raporlarımızı kendilerine sunacağız” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)