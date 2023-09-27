İçişleri Bakanlığı Makamının 18 Eylül 2023 tarihli onayı ile Saraykent Kaymakamı olarak atanan Osman Kurt, “Görevimizi ifa edeceğimiz süre içerisinde, ilçenin refah ve huzuru için kamu hizmetlerinin etkin, adil ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması öncelikli hedefimiz olacaktır” dedi.

OSMAN KURT KİMDİR?

3 Mart 1996 tarihinde Erzurum’da doğan Kaymakam Osman KURT, ilk ve orta öğretimini Erzurum’da tamamlamıştır. Daha sonra 2019 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kaymakam Kurt 2020 yılında Erzurum Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etmiştir.Aynı yıl sırasıyla Trabzon ve Konya illerinde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajlarını tamamlayan Kaymakam Kurt, Tekirdağ/Malkara ve Mardin/Midyat ilçelerinde kaymakam refikliği görevlerini tamamlamıştır. Daha sonra Karabük/Ovacık ilçesinde bir yıl süreyle vekâleten kaymakamlık görevini yerine getirmiştir.2022 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Kursunda 5 ay süreyle Arapça dil eğitimi almış ve aynı yıl 8 ay süreyle dil eğitimi ve bilgi görgü artırımı maksadıyla Katar’ın başkenti Doha’ya görevlendirilmiş ve orada Katar Üniversitesinde dil eğitimi almıştır.Ardından ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 ve devamı tarihli depremlerle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında birtakım görevler üstlenen Kaymakam Kurt, yurt içinde üç ay süreyle Hatay ili Kırıkhan ilçesinde koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştır.

Kaymakam Osman Kurt evli olup İngilizce ve Arapça bilmektedir. (Alpaslan Demir)