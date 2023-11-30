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Yerköy Müftülüğü tarafından Gazze için yardım amaçlı hayır çarşısı kuruldu.

Yerköy'de, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin mazlumlara yardım etmek amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

Haşim Kılıç Mahallesi Bedri Aydın Caddesi Pazar yeri mevkiinde açılışı gerçekleşen programa Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerköy Müftülüğü tarafından düzenlenen çarşıda, hayırseverler tarafından bağışlanan çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Hayır çarşısının açılışında konuşan Müftü Remzi Çalık, "İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin mazlum kardeşlerine yardım etmek için bu hayır çarşısını düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla toplanan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılacak" dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kabul edilemez. Bu saldırılarda hayatını kaybeden siviller için hepimizin başı sağ olsun. Biz de bu saldırıların bir nebze olsun hafifletilmesi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu hayır çarşısı ile Gazze'nin mazlum halkına yardım etmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu hayır çarşısına destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.