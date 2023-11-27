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Akdağmadeni ilçesinde dün meydana gelen fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, karşılaşabilecekleri bir olumsuzlukta belediye ekiplerine haber vermelerini istedi.

Açıklamada, “İlçemizde gece geç saatlerde başlayan ve gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına farklı noktalarda maddi zarara yol açtı. Çatı uçması olaylarının meydana geldiği ilçemizde vatandaşımızın canına zarar gelmemesi tek tesellimizdir. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında dikkatli olmaları ve karşılaştıkları olumsuz durumlarda belediyemize ulaşarak bilgi vermelerini önemle duyuruyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.