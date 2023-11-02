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Valilik fuaye alanında düzenlenen törene Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, il protokolü katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat’ımız gün geçtikçe yol almaya, Yozgat'ımızı tanımaya eksiğimizi gidermeye yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Hatırlarsanız geçmişteki bundan iki ay öncesinde belediyemizin düzenlemiş olduğu bir festivalde sağ olsun yanımızdaydı. O arada bir kardeşimiz, bir arkadaşımız gelince biz de bu vesileyle milletvekilimiz Süleyman Şahan bir bu konudaki talebi dile getirince sağ olsun kıymetli ve ilimiz ve ilaç olabildiğimiz kadar olalım. Bulabildiğimiz kadar hemen yollayalım. Eşit alırlar zaman zaman yavaş yavaş tamamlayalım dediler. Allah razı olsun şimdiye kadar sözleri yerde kalmadı. Bugün de o günün bir işareti olarak karşınızda amellerinizde, arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle buluşmayalım" dedi

Özkan, "İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız, insanlarımız yok. Ama sizlerde görüyor ve şahitsiniz ki Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye gerek engellisine, gerek yaşlılıktan her geçen gün hizmetlerini arttırarak yolunda yürümeye devam ediyoruz. Sadece ülkemiz içerisinde değil, ülkemiz sınırları dışında daima söz yerindeyse dermanla yanına ilaç aramaya devam ediyor. Allah milletimize de devletimize zeval vermesin. Allah milletimizden birliği, devletimizden birliği eksik eylemesin. Allah hep beraber, gönül gönüle, el ele, el halka, er meydan eriş nasip eylesin. Ben bu vesileyle hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir ilin İnsanının ve hemşehrisinin arkasında duran kıymetli vekilimize Süleyman Şahin ve destek veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.