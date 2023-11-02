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BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çetin, bu tür maçların zor olduğunu belirtti.

Oyuncularının iyi konsantre olduğunu dile getiren Çetin, "İyi bir maç oldu ve net bir skorla maçı kazandık. Ligde fazla forma şansı bulamayan arkadaşlarımıza da şans vermiş olduk." dedi.

Rakiplerini de tebrik eden Çetin, kırmızı-beyazlı takım adına güzel bir maç olduğunu ifade etti.

Çetin, genç futbolculara her zaman şans vermeyi arzu ettiğini de dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü evlerinde Yukatel Adana Demirspor ile zor bir maç oynayacaklarını anımsatan Çetin, şöyle devam etti:

"Adana Demirspor ligde iyi ve alternatifli kadrosu olan, çok iyi futbol oynayan bir takım. İçeride ve dışarıda sürekli maç kazanmayı hedefleyen bir oyun oynuyor. Biz de rakibimizi iyi analiz ettik. Yeter ki gösterdiklerimizi, istediklerimizi oyuncu arkadaşlarımızdan alalım. Çok güzel ve çekişmeli bir maç olacağını söyleyebilirim. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız, çünkü buna ihtiyacımız var."

OSMAN ÖZDEMİR: "90 DAKİKA BOYUNCA ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Artvin Hopaspor Teknik Sorumlusu Osman Özdemir ise geçen sene TFF 3. Lig'de play-off'a kaldıklarını anımsatarak, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katıldıklarını söyledi.

Kupadaki ilk maçlarında Süper Lig takımı Sivasspor ile eşleşmelerini şanssızlık olarak değerlendiren Özdemir, 90 dakika boyunca mücadeleyi vermeye gayret ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçek ki bu, büyük balık, küçük balık meselesi. Alt liglerdeki takımların büyük bölümünün turlar ilerledikçe azaldığını görüyoruz. Bizim için ligin daha önemli olduğunu düşünerek maça daha genç bir kadroyla başladık. Maçın sonuna kadar da öyle götürmeye gayret ettik. Ama bu şu değil, neticede Artvin Hopaspor takımı olarak 11 kişi sahaya çıkıyorsak gerekli mücadeleyi yapmamız gerekiyordu. Biz de onu yapmaya gayret ettik."

Özdemir, rakiplerinin fiziksel manada güçlü oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak, "Neticede bize karşı bir üstünlük sağladılar. Sivas takımını tebrik ediyorum, bundan sonraki turlarda ve ligde başarılar diliyorum" diye konuştu. (AA)