Düzenlenen törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Saydım, AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, kurum müdürleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan engelli vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Saydam, amaçlarının engelli vatandaşlara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

3 Aralık engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki görünürlüğünü sağlamak, daha rahat bir yaşam sürmeleri için çözüm üretmek, sahip oldukları haklara dair farkındalığı, artırmak ve günlük hayatı hayata kazandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler 1992 yılından bu yana kutlanan uluslararası bir farkındalık günü olduğunu belirten Saydam, “Engellilik yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik sosyal hayatı engelleyen bir değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklemesidir. Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmak en önemli sorumluluklarımızdandır” şeklinde konuştu.

“HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYIDIR”

Her insanın bir engelli adayı olduğunu belirten Saydam, “Aşılan her engelse yarınlarımız için bir umut ışığıdır engellilerimize hassas davranmak, onları incitmemeye çalışmak ve onlarla bütünleşmek, medeni toplum olmanın gereklerindendir. Birbirimizi anladığımız her an bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık gün engellilerin yaşadığı sorunların farkında olma günüdür. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek yaşama mücadelesi veren tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günün toplumda ve engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk almasına vesile olmasını diliyorum. İlimizde engelli bakım hizmeti olarak 4 bin 800 vatandaşımıza evde bakım ücreti ödemesi yapmaktayız. Yine iki bin yirmi üç yılında dokuz yüz altı engelli vatandaş erişimde kolaylık sağlamak adına engelli kimlik kartı vermiş. Bakın radyasyon merkezimizde 249 özel bakım merkezimizde iki yüz otuz altı olmak üzere de 485 engelli vatandaşımıza kurumsal bakım hizmeti sunmaktayız ilimizde yirmi iki kuruluşumuza erişilebilirlik belgesi vermişiz. Etkiyle birlikte hedef kitlemiz öncelikle yaşlılar, engelliler, çocuklar, şişman kişiler, hamileler, bebek arabalılar, yük ve valiz taşıyanlar çok uzun ve çok kısa boylular olan kişilerdir. Yine erişilebilirlik denetiminde önceliklerimiz arasında, kamu kurum ve kuruluşları, sosyal alanlar, kaldırım, park ve bahçeler, ibadethaneler, eczaneler, özel iş yerleri gibi kamuya açık alanlar bulunmaktadır. Hali hazırda 3 kurumumuza daha erişilebilirlik belgesi takvimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

“DESTEK OLMAK BİR GÖNÜL İŞİ”

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu ve engelli vatandaşlara destek olmanın bir gönül işi olduğunu söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce tabii bu günde, özel bir günde özellikle arzu eden bugünde özel çocuklarımızın, güzel çocuklarımızın ve de özel insanlarımızın gününü kutluyorum. Aslında engelli yok. Engel koyan bizler varız sokağına, aracına, yoluna engeller oluşturan bizler varız. Yeri geldiğinde kentlerimizde, sokaklarımızda yeri geldiğinde, köylerimizde eksikliklerimizle her ne kadar iyi niyetimiz Salih de olsa eksikliklerimiz de bu özel insanlarımızın bu güzel insanlarımızın, bu özel çocuklarımızın önüne engeller koyan bizler varız. Bu engelleri kaldırmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak üzere, çalışma yapmakta hepimizin ödevi, hepimizin görevi. Onun için bu vesileyle 3 Aralık bu gününde ilk önce bir kez daha kendimize soralım kendimizi sorgulayalım. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı tespit edelim ve onların hayatını kolaylaştırmak için bize ne düşüyorsa biz de öne düşelim. Engelli özel insanlarımız konusunda ülkemiz son derece ciddi aşamalar kat etti. Birçok alanda birçok konuda onlara hizmet sunar vaziyete geldik. Birçok alanda onların hayatını kolaylaştırmak üzere tedbir almaya devam ediyor. Sosyal hizmetler, aile sosyal hizmetler konusunda emin olabilirsiniz ki Avrupa'sında, Orta Doğu'sunda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde en hızlı, en çabuk ve de en dokunaklı yol kat eden ülkelerden birisi de biziz” diye konuştu.