Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayına ilişkin verilerine göre, enflasyon yüzde 68.50 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda kira artış oranı da belirlendi ve yüzde 57.50 olarak açıklandı.

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, enflasyonun aylık bazda yüzde 3.16, yıllık bazda ise yüzde 68.50 olduğu belirlendi.

İş yerlerine uygulanacak kira zammı oranı yüzde 57.50 olarak belirlendi. Dolayısıyla, bu ay içerisinde kira kontratları sona eren işletme sahipleri, kiralara yüzde 57.50 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecekler. Bir önceki aydaki zam oranı yüzde 55.91 olarak gerçekleşmişti.

Konutlarda ise kira artış oranı, 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 seviyesinde olacak. Bu doğrultuda, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki denge önümüzdeki dönemde dikkatle izlenecek.