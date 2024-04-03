Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 03 Nisan 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.9909 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.9805 liradan, satış fiyatı ise 31.9805 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.4989 TL'den yapan euro şu anda 34.477 TL alış ve 34.5208 TL satış fiyatına sahip.