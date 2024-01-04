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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik reformuyla ilgili detayları açıkladı.

Sigorta başlangıcı 2000-2008 yılları arasında olan bireyler için öngörülen erken emeklilik imkanı, torba yasada Bağ-Kur ve prim indirimi gibi önemli düzenlemelerle birlikte gelmektedir.

Torba yasada yer alan Bağ-Kur ve prim indirimi, ev hanımlarına üçte birlik prim desteği ve çocuk sayısına göre belirlenen erken emeklilik fırsatını içermektedir.

Bu gelişme, emeklilik reformu kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

SSK ve Bağ-Kur işçilerini ilgilendiren 2. EYT düzenlemesi, sigorta başlangıcı 2000 ve 2008 yılları arasında olan kişilere özel erken emeklilik şansını getirmektedir.

SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının tamamını kapsayan 2. EYT düzenlemesi, TBMM gündemine taşınacak.

Yeni düzenleme ile 2000-2008 arasında SGK girişi olan çalışanlara erken emeklilik imkanı doğacak. Ancak, çalışanın prim gün sayısını tamamlaması şartıyla kademeli erken emeklilik hakkı elde edilebilecek.

Torba yasada yer alan Bağ-Kur prim indirimi, EYT fırsatını kaçıran Bağ-Kur'lular için 1800 günlük prim indirimi sağlayarak, SSK'lılar gibi 7200 günden emeklilik imkanını sunacak. Bu düzenleme, Bağ-Kur'luların erken emeklilik avantajını 5 yıl artıracak.

Ev hanımlarını ilgilendiren düzenleme ise isteğe bağlı sigorta primi yaptıran ev hanımlarına getirilen üçte birlik prim desteği ve evlilik süresi ile çocuk sayısına bağlı olarak belirlenen erken emeklilik şansını içermektedir.

Tüm bu düzenlemelerin torba yasa içinde yer alması ve meclisten geçmesi durumunda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.