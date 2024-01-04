Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hakk'ın yolunda halkın yanında olduklarını belirten Başkan Yalçın, “İlçe Merkezinde insan ve çevre olan onlarca çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak Avrupa Çevre Ajansı, Türkiye Çevre Ajansı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanlığı ile birlikte hazırladığımız projemiz kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi 45 vatandaşımızın doğalgaz tesisatını biz yaptırıp, doğalgaz kullanımına geçiriyoruz. Bu sayede hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını ve mağduriyetini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yalçın, "Hem İç Anadolu'nun akciğerlerini içinde barındıran ilçemizin hava kalitesini güzelleştirmiş oluyoruz. İhalesini yapıp sözleşmesini imzaladığımız çalışmamız. Yarın itibariyle başlıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmamız bununla da sınırlı kalmayacak. İnşallah aynı projenin 2. ve 3. etap çalışmaları da olacak. İhtiyaç sahibi olup doğalgaz tesisatını yaptıramayacak durumda olan vatandaşlarımızın belediyemizin ilgili mercilerine başvurmasını buradan rica ediyorum. Hakk'ın yolunda halkın yanında sloganıyla başladığımız yolculuğumuza halkımızın her ihtiyacına koşturan bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyor, sizler Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.