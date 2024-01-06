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Türkiye'de emeklilik şartlarına dair önemli değişiklikler yaşandı! 1999 ve sonrasında sigorta girişi olan bireyler için belirlenen yeni emeklilik şartları gündemde.

Emeklilik sistemine yönelik yapılan düzenlemeler, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanları kapsayarak, prim ve yaş şartlarını sağlayanlara emekli maaşı alma fırsatı sunuyor.

Yapılan düzenlemeye göre, 9 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6.250 prim günü şartı getirildi.

2000 sonrasında sigorta girişi yapanlar için kadınlar ve erkekler için bu şartlar sırasıyla 6.325 prim gününe yükseliyor. 2001 ve sonrasında sigorta girişi yapanlar için ise her yıl yaş ve prim günü şartları kademeli olarak artış gösteriyor.

Örneğin, 2008 sonrasında sigorta girişi yapan kadınlar için emekli olabilmek için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için ise 51 yaş ve 6.925 prim günü gereklidir.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki emeklilik şartları, sigorta giriş tarihine göre farklılık göstererek belirlenmeye devam ediyor.