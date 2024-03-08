Duygusal anların yaşandığı toplantıda AK Parti ve MHP grubu sözcüleri birer konuşma yaparak helallik istedi.

“ALNIMIZ AÇIK GÖNLÜMÜZ RAHAT BİR ŞEKİLDE SON TOPLANTIMIZI YAPMIŞ BULUNUYORUZ”

AK Parti Grup Başkanı Mustafa Gezer, 2019 yılında ilk defa ayak bastığımız meclis çatısı altında toplantılarımıza başladıklarını söyledi.

Gezer yaptığı açıklamada, “Bugünde Allah’a şükürler olsun alnımız açık gönlümüz rahat bir şekilde son toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Bu süre içerisinde hakikaten hiçbir ayrı yapmadan bütün il genel meclis üyesi arkadaşlarımız birlikte gönül bağı kurduk. 5 yıllık süre içerisinde tüm çalışmalarımızda ahenk içinde, birlik beraberlik içerisinde ve hiçbir saygı sevgi ölçüsünü aşmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu hakikaten memnun verici bir durumdu bu mecliste süre içerisinde gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz ve bundan sonra görevi biten arkadaşlarımız var görevine devam edecek arkadaşlarımız var bu hayatın sonu değil. Bu makamlar süresi dolduğu zaman birileri gider, birileri gelir hiçbir zaman için boş kalmaz. Önemli olan bu makamlarda o süre içerisinde hoş bir seda bırakmak lazım güzel anılar bırakmak, güzel dostluklar bırakmak çok önemlidir. Meclis çatısı altında çok güzel anılar, dostluklar bıraktığına inanıyorum. AK Parti grubu adına bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarımız bu süre içerisinde birbirlerine hak hukuk meselesi geçmiştir AK Parti grubu adına tüm arkadaşlarımız adına eğer geçen bir hakkımız varsa helal ediyorum. Böyle bir güzel ortamda ayrılmak onur vericidir İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı’nın da çabası ve gayreti oldu kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘HİÇBİRİMİZİN GIRTLAĞINDAN BİR LOKMA HARAM GEÇMEDİ”

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Ümit Şahbaz ise, “3 dönemdir bu mecliste görev yaptım. Bu son dönemde ki birlik beraberlik hiç olmadı. İnsanlar hep birleri ile ağabey kardeş ilişkileriyle devam etti. Birbirimizi İncitmemeye gayret ettik bazı yerlerde susmak zorunda kaldık ama gönül bağımızı iç kopartmadık. Allah’a binlerce şükürler olsun ki bu meclis çatısı altında yapılan hiçbir kötü iş onaylanmadı. Bazı durumları istemeyerek te olsa yaptık ama Allah’a bin şükür hiçbirimizin gırtlağından bir lokma haram geçmedi. Ne görev verildiyse ne yapmamız gerekirse en iyisini yapmaya çalıştık. Ağabey kardeş ilişkilerimiz dün olduğu gibi yarında inşallah devam edecek. Bizler MHP grubu olarak hakkımızı helal ediyoruz. Bütün gayretimiz bu güzel memleketimiz içindi. Hizmette eksiklik olduğunu tahmin etmiyorum ama cenabı Allah devletimize zeval vermesin bu memleketin başına son dönemde baya zorluk çektik. Cenabı Allah bizlere büyük felaketler verdi. Deprem oldu, hastalıklar oldu. Bizlerde elimizden ne gelirse devletin imkanlarını değerlendirip hizmet etmeye çalıştık. Başta Meclis Başkanımız İskender Nazlı olmak üzere daire memurları basınımızda sağ olsun buradaki çalışmaları gazetelerinde yer verdi onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN YAPILAN İŞİN KÖTÜSÜ OLMAZ”

5 yıl boyunca birbirimizi üzmeden güzel bir çalışma ortamı gerçekleştiğini belirten İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ise, “Hepinizden Allah razı olsun. Çalışmalar konusunda sayın valimizden, milletvekillerimizin tamamından teşekkür aldık. Bu süreç içerisinde görev yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Hiçbir zaman yapılan işin kötüsü olmaz daha iyisi vardı muhakkak daha iyisin bizden önce burada başka arkadaşlarımız vardı şuan bizler varız biz görevimizi bu ay sonu itibariyle bitiriyoruz yeni arkadaşlarımız gelecek. Yeni arkadaşlarımız da bunun daha iyisini yapacaklardır inşallah. 5 yıllık süre içerisinde uyumlu bir meclis çalışması gerçekleştirdik hepimizin derdi millet, devlet ve Yozgat’tı ilçelerden gelen arkadaşlarımızın dertleri ilçeleri ve köyleriydi. Bun bulunduğum görev içerisinde gönül rahatlığı ile görevi bırakıyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin 5 yılda dostluğumuz oluştu bununda böyle devam edeceğine inanıyorum gönlü devlet için, millet için atan sizlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.