Tahmini Okuma Süresi: dakika

2019 yılından bu yana Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini vekâleten olarak icra etmekte olan Prof. Dr. Uğur Kölemen, akademik çalışmalarına daha çok zaman ayırma talebinin uygun görülmesi üzerine görevini Doç. Dr. Mustafa Kocakaya’ya devretti.

Genel Sekreterlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve daire başkanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yöneticilikte yürütülen vazifelerin birer emanet olduğunu, aynı zamanda da bir bayrak yarışı olduğunu belirterek üniversiteye yaptığı kurumsal katkılardan dolayı Prof. Dr. Uğur Kölemen’e teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar görevi devralan Doç. Dr. Mustafa Kocakaya’ya yeni görevinde başarılar dileyerek aldığı emaneti daha ileri taşıyacağına olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Devir teslim töreni, karşılıklı çiçek takdiminin ardından sona erdi.