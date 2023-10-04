Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın katılımıyla ÇEDES projesi tanıtıldı.

Düzenlenen toplantıda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “ÇEDES Projesi öğrencilerimizin 'millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına' ayrıca çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş; akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında öğrencilerle manevi ve kültürel değerler hakkında sohbet eden il Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. (Alpaslan Demir)