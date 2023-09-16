Şampiyona, 16-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor ve grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçinin mücadelesine sahne olacak.

Yozgatlı sporcu Rıza Kayaalp, Türk güreşinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor ve 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyük bir başarı hedefliyor.

Kayaalp, kariyerinde beş dünya şampiyonluğu unvanını elinde bulunduruyor ve bu rekora bir yenisini eklemek istiyor.

Belgrad'da düzenlenen bu önemli şampiyonada, toplam 30 farklı sıklette madalyalar dağıtılacak. Olimpik sıkletlerde ilk 5'te yer alan sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları için kota alma şansı yakalayacaklar.

Rıza Kayaalp, geçen yıl Belgrad'da dünya şampiyonluğunu kazanarak 6. kez zirveye çıkmıştı. Bu yılki şampiyonada aynı başarıyı tekrarlayarak Türk güreşinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor.

Kayaalp ayrıca kariyerinde 12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti.

Rıza Kayaalp, bu şampiyonadaki performansıyla Türk sporseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Türk güreşinin uluslararası arenadaki önemi, Rıza Kayaalp'in başarılarıyla bir kez daha gözler önüne seriliyor. Sporseverler, Kayaalp'in Belgrad'da elde edeceği başarıları heyecanla bekliyor. (Haber Merkezi)