Yargıtay'ın dikkat çeken bir karara imza attığı bildirildi. Yeşim Eraslan'ın Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Yargıtay erkeğin evlilik süresince eşinin maaşını almasını ekonomik şiddet olarak değerlendirerek ağır kusurlu olduğu kararına vardı. Bu kararla birlikte Yargıtay, eşin karısına tazminat ödemesini hükmetti.,

Yargıtay'ın bu önemli kararıyla ilgili olarak, Bursa'da yaşanan bir dava gündeme geldi. Olayda, anlaşamayan bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Bursa Aile Mahkemesi, çift arasındaki husumet sebebiyle evlilik birliğinin devam edemeyeceğine hükmetti ve boşanmalarına karar verdi. Ancak, mahkeme bu kararında erkeğe daha fazla kusur yükledi. Bu karara yapılan itiraz sonucunda dosya,

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, tarafların boşanmada eşit kusurlu olduğunu kabul ederek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kadın ise, evlilik süresince kendisinin kusuru bulunmadığını savunarak Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyanın temyiz incelemesini yaparken erkeğin evlilik süresince eşinin maaşını almasını ekonomik şiddet olarak nitelendirdi. Her iki tarafın da kusurlu davrandığına dikkat çeken daire, maaşa el koyma davranışının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda ağır kusur olduğuna hükmetti.

Ancak, daire, tarafların boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerini değerlendirirken kadının talep ettiği tazminat miktarını uygun bulmadı.

Yerel mahkemeden kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat belirlenmesini istediği ifade edildi.