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Türk Kızılayı Kan Bağış Tırı, kan bağışı yapmak isteyen Yozgatlı vatandaşlar için Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini aldı.

16 Aralık’tan bu yana Cumhuriyet Meydanı’nda kan toplayan Kızılay’a vatandaşlar yaklaşık 314 ünite kan bağışında bulundu.

Yozgatlının kan bağışı kampanyasına ilginin yoğun olduğunu belirten Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, “16 Aralık’tan bu yana yaklaşık 314 ünite kan topladık. Yozgatlı vatandaşlarımız bu kampanyaya ilgi gösteriyor ve önem veriyor. Bizler 31 Aralık’a kadar burada bu kampanyayı sürdüreceğiz tüm hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KAN BAĞIŞI TIRIMIZA BAKLİYORUZ”

Şube Başkanı İbiş, düzenli bağışçılar ile hayatında hiç kan vermemiş vatandaşları tırda beklediklerini söyledi.

Başkan İbiş, “Kan alımlarının 10.00 -17.00 saatleri arasında hafta sonları da dahil olarak yapılacak. Günlük ortalama 45 ünite kan alımı gerçekleştiriyoruz. Bağışlanan kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Kan bağış tırımıza düzenli bağışçılarımızı hem de hayatında hiç kan vermemiş vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

“KAN İHTİYACI ARTTI”

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kan ihtiyacı da arttı. Kan stoklarını arttırmak için harekete geçen Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kentin en işlek noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı’na kan bağışı tırı kurdu.

İbiş, kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimalinin doğduğunu belirtti.

Kış mevsimine kan stoklarını artırarak girdiklerini aktaran İbiş, şunları kaydetti: "Kan, uzun süre saklanabilen bir ürün değil. Biz her gün ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorundayız. Kan stoklarımız ise olağanüstü durumlar için büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığı, acil durum stoklarımızdan karşılıyoruz. Özellikle düzenli kan bağışçılarımızı bu mevsimde bir kez daha özveriye davet ediyoruz" dedi.

“KAN SÜREKLİ İHTİYAÇTIR”

İbiş, soğuk hava şartlarının insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğine değinerek, şu çağrıda bulundu: "Bu durum stokta azalmaya neden oldu ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Lütfen herkes kan toplama merkezlerimize gelerek kan bağışında bulunsun. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor."

“DİKKAT EDİLMELİ”

Kan bağışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da açıklama yapan İbiş, şu şekilde konuştu: “Gerçekleşen kan bağışı günlük hayatınızı etkilemeyecek miktardadır. Yine de dikkat edilecek bazı konular vardır: Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için bağış sonrası en az iki saat içinde içilmemesi gerekmektedir. Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için önemlidir. İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışınız. İkinci öğünden önce alkollü içecekler almayınız. Sportif faaliyetlerinize bir gün ara veriniz. Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda bulunmayınız. Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb.in kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir. Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönemsi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturunuz.”