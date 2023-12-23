Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gelincik otu, kırlarda ve dağlarda çoğunlukla kırmızı renkte açan gelincik çiçeklerinin etrafında bulunan yeşil otlardır. Hüzün çiçeği olarak da bilinmektedir. Hüzün çiçeği adını almasındaki sebep; Eski Yunan’da aşk acısı çekenlere bu çiçeği ve otu kaynatıp verirlermiş. Aşk acısını ve vücuda verdiği ağrıyı dindirdiğine inanılırmış. Bu yüzden bu bitkinin adı hüzün çiçeği olarak kalmış. Kavuşamayan aşıkların ağrılarını ve acısını dindirmesiyle günümüze kadar kendini tanıtmıştır. İçeriğinde yatıştırıcı maddeler bulunduğu için ağrı kesici olarak kullanılmıştır.

Mitolojik öyküsünün yanı sıra, gelincik otu bahar aylarında kırlarda kendiliğinden yetişen, kırmızı çiçeği ile bulunduğu yeri renklendiren tek yıllık bir bitkidir. Hem besin kaynağıdır hem de doğru

kullanımda şifalı bir bitkidir. Gelincik otu verimli bulduğu toprakta 90 cm uzunluğuna erişebilir. Kırmızı ve diğer renklerde olan çiçekleri, bitkisel boya yapımında kullanılır.

Gelincik otu kurutulduktan sonra özellikle de Avrupa’da, fırıncılar tarafından yiyeceklerde kullanılır. Hoş bir aroma katarak ekmekleri ve hamurlu yiyecekleri lezzetlendirir. Gelincik otunun çiçekleri ile şerbet yapılmaktadır. Bu şerbet ağrı kesici olarak da kullanılmaktadır. Eski dönemlerde Bursa’da gelincik şurubu ile tatlılara renk verildiği de bilinen bir özelliğidir.

GELİNCİK OTU NEREDE YETİŞİR?

Gelincik otunun iklim ve toprak seçiciliği yoktur. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu bölgelerinde kırlarda kendiliğinden yetiştiği bilinir. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında çiçeklenmeye başlayan gelincik otu, bulunduğu bölgede yeşil ve kırmızı renkleriyle bir ahenk oluşturur. Asya, Avrupa ve Amerika’da kendiliğinden yetişerek tıbbi alanda kullanılmak için toplanır.

Gelincik otunu toplamak için en uygun zaman Haziran ayıdır. Toplanan çiçekler ve otlar güneşte kurutulmaya bırakılır. Kuruyan otlar ufak parçalar haline getirilir ve bir kavanoz içinde güneş görmeyen yerde, daha sonra kullanılmak için muhafaza edilir.

GELİNCİK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Gelincik otunun faydaları birçok kesim tarafından merak ediliyor. Özellikle belli başlı bazı sorunlar için çare ürettiği bilgisi, bu bitkinin daha fazla araştırılmasına etmen olmaktadır. İşte gelincik otunun sunduğu faydalar;

Baş ağrısı ile beraber hafif ağrıları indirme noktasında oldukça etkilidir,

Yüksek antioksidan etkisi ile beraber cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine imkan verir,

Kaşıntı, egzama, cilt iltihaplanması ile beraber yanık gibi problemlere karşı kullanılabilir,

Stresi minimum seviyeye çekerek sinirlilik ve yorgunluk halini alır,

Uykusuzluğu giderir,

Vücudun rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlar,

Yağ asitleri, çinko ve kalsiyum gibi pek çok mineral ile daha sağlıklı ve canlı saçlar elde edilmesine olanak verir,

Yüksek oranda çinko miktarı ile beraber bağışıklık sistemini oldukça güçlendirir,

Demir alımı ile beraber kırmızı kan hücresi artışı üzerinden kalp sağlığını ve dolaşımını korur,

Kemik erimesini azaltarak ayrıca kemiklerle ilgili sorunlara karşı çözüm üretir,

Bu gibi farklı katkıları ile beraber gelincik otunu güvenli şekilde kullanmanız mümkün. Ancak öncelikle bu otu kullanmadan tavsiye amaçlı doktora başvurulabilir ve bu konuda kullanılıp kullanılamayacağına dair bilgi alınabilir. Böylece daha sağlıklı şekilde bu özel bitkiyi değerlendirmek mümkün olur.

GELİNCİK OTU NE İŞE YARAR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Gelincik otu dünyanın en faydalı bitkileri arasında yer almaktadır. Özellikle kalp sağlığını koruması ile beraber kırmızı kan hücresi üzerinde dolaşım sistemi daha sağlıklı hale gelmektedir. Ayrıca beyaz kan hücrelerini arttırmak ile beraber güçlü bağışıklık sistemi üzerinden pek çok zararlıya karşı koruma potansiyeli oluşturur.

Gün içerisinde yaşanan psikolojik problemlere karşı stresi azaltır. Böylece buna paralel olarak uykusuzluğu giderir, halsizlik ve yorgunluğun tamamen uzaklaşmasına imkan tanır. Ağrı kesici olarak da kullanılabilir ve özellikle baş ağrıları için oldukça iyi gelir. Vücudun değişik bölgelerinde yaşanan ağrılar içinde kullanılabilmektedir.

Yüksek orandaki linoleik asit ve antioksidan etkisi; cildi daha nemli, parlak ve sağlıklı görünmesine imkan tanımaktadır. Cilt iltihaplanması ile beraber yanık ve egzama gibi birçok unsura karşı da çözüm yöntemi sunmaktadır.

GELİNCİK OTU NASIL PİŞİRİLİR?

Şifalı ve sağlığa etkili bitkiler arasında yer alan gelincik otu, mutfakta çeşitli şekilde lezzetli hale getirilir. Toplanıp kurutulduğunda ekmeklerde ve hamur işlerinde kullanılır. Bu şekilde hamura hoş bir aroma verip lezzetlendirir. Sizler de salata, meze, yemek ve böreklerde kullanabilirsiniz. Gelincik otunu mutfakta nasıl kullanırım diyenler için ufak öneriler:

Gelincik otu kavurması: Gelincik otlarını temiz olana ve toprakları gidene kadar yıkayın. Daha sonra temizlenen otları ıspanak doğrar gibi doğrayın. Bir teflon tavaya bir miktar zeytinyağı ilave edin. Zeytinyağı ile beraber bir tane doğranmış soğanı kavurun. Soğanlar biraz renk değiştirince bir kaşık salça ekleyin. Salçadan sonra gelincik otlarınızı ilave edin ve kapağı kapatın. Kendini bırakan ve renk değiştiren gelincik otlarının üzerine tuz ve pul biber gibi baharatları ekleyin. Dilerseniz 1 yumurta kırıp afiyetle tüketebilirsiniz.

Gelincik otu salatası: Gelincik otu ile salata yaparak, yemeklerinizin yanında oldukça faydalı bir bitki sunabilirsiniz. Salatasını yapmak için büyük zahmetlere girmenize gerek yok. Dilediğiniz malzemelerle yaptığınız salata içine temizlenmiş ve ufak ufak doğranmış gelincik otunu ekleyerek tüketebilirsiniz. Zeytinyağı ve biraz limon ile salatanızı daha da lezzetlendirebilirsiniz. Rendelenmiş havuçla yakıştığını söylemeden edemeyeceğiz.

Gelincik otu böreği: Gelincik otu ile böreklerinize farklı bir tat katabilirsiniz. Tadının ıspanak ile benzer olduğunu da ifade edebiliriz. Börek içinde kullanacağınız durumda, bir miktar gelincik otunu güzelce temizleyin ve yıkayın. Daha sonra ufak ufak doğranmış soğan ve rendelenmiş havuç ile beraber kavurmaya bırakın. Kavurduğunuz malzemelerin içine dilerseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tuz ve biber gibi baharat atarak daha da lezzetlendirebilirsiniz. Ocaktan aldığınız börek içini soğumaya bırakın ve bir süre sıcağı gittikten sonra böreklerinizde kullanarak lezzetli sonuçlar elde edin.

Gelincik otu yemeği: Gelincik otundan sulu yemek yaparak da faydalanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise şu şekilde olacaktır. Bir tencerede doğranmış soğanlar ile salçayı kavurun. Daha sonra bir fincan bulgur ilave edin. Temizlenmiş ve doğranmış gelincik otunu da bu malzemeler üzerine ekleyin. Dilediğiniz baharatları da ekleyip üzerini iki üç parmak geçecek şekilde sıcak su ile doldurun. 20 dakika geçtiğinde gelincik otu yemeğiniz pişmiş olacaktır. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Gelincik otu mezesi: Zeytinyağı ile kavurduğunuz gelincik otunu baharatlarla lezzetlendirin ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine süzme yoğurt döküp afiyetle tüketebilirsiniz.

GELİNCİK OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı oranda tüketilmesi ile beraber gelincik otunun, birçok farklı doğal bitki kaynağında olduğu gibi bazı zararları oluşabilir. Özellikle baş ağrısı, mide bulantısı, aşırı tepkisizlik ile beraber sindirim sistemlerinde hassasiyet meydana gelebilir. Genel anlamda öne çıkan bu yan etkiler, gereğinden fazla kullanıldığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında dengeli ve düzenli kullanıldığı vakit, önemli faydaları olan ot türleri içerisinde yer alıyor.