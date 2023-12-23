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Prim borcu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar için önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kritik karara göre, GSS'li vatandaşlar, prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de duyurulan düzenleme, GSS'li olup prim borcu bulunan Türk vatandaşlarını ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsıyor. Bu kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2024 tarihine kadar faydalanabilecekler.

Bu gelişme, GSS'li vatandaşların gelecek yıl da devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecekleri anlamına geliyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması, prim borcu olan vatandaşların da sağlık ihtiyaçlarına kesintisiz olarak erişebilmelerine olanak tanıyacak.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu kararın GSS'li vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak toplum sağlığını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu düzenlemeyle birlikte, prim borcu bulunan GSS'li vatandaşlar, sağlık sorunlarıyla ilgili endişe yaşamadan devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.