Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programında Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü, daire müdürleri ve vatandaşları ağırladı.



Gerçekleşen programa katılan herkese teşekkür eden Vali Özkan, vatandaşların bayramını kutladı.

Düzenlenen programla ilgili Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Bayramlar bir olmanın, birlik olmanın ve dayanışmanın vesilesidir. Yozgat Valiliğimizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına katıldık. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlara” diye konuştu.



Milletvekili Süleyman Şahan bayramlaşma programı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yozgat Valiliğimizin düzenlediği bayramlaşma programına katıldık. Hep birlikte nice bayramlara inşallah” dedi.



Milletvekili Ethem Sedef ise “Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın tertip ettiği bayramlaşma törenine MHP Yozgat İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, KAÇEP Birim Başkanımız Gülseren Sarıoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanımız Celal Yalçın ve yönetim kurulu üyelerimizle katılarak kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri ve hemşerilerimizle bayramlaştık. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar” ifadelerini kullandı.