Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.





Hava sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.



Yozgat'ta beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek % 96

Nem en düşük % 50



Yozgat'ta havanın KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI olması bekleniyor.