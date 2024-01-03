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Yozgat'ta 2024 yılı itibarıyla ev kiralamalarda önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yılda dört defadan fazla veya 100 günden az süreyle kiralanacak evler için artık izin belgesi almak zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, kat maliklerinin onayını da içeriyor ve izin belgesi e-devlet üzerinden başvurularak alınabilecek.

Yeni yönetmelik, günlük kiralamalar için kat maliklerinin onayını şart koşuyor. Onay alınmadan izin belgesi düzenlenemeyecek. İzin belgeleri, e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek ve bakanlık yetkilileri ilgili konutları yerinde inceleyerek onay verecekler.

Kiralanacak evlerde aynı anda en fazla 12 kişi konaklayabilecek, ancak 3 yaş altındaki çocuklar bu sayıya dahil edilmeyecek. Ayrıca, en az 5 daire bulunan binalar günlük kiralamak için iş yeri ruhsatı almak zorunda kalacaklar.

Düzenleme, 100 günden az süreyle kiralanacak evler için belirlenen kurallara uymayı şart koşuyor. 100 günden uzun süreli kiralamalar ise takip edilecek ancak bu kurallara tabi olmayacaklar. Ancak, aynı konutun bir yıl içinde 100 günden fazla kiralanması durumunda sorumlusuna 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilecek.

İzin belgesi almadan ev kiralayanlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İzinsiz günlük kiralanan evlere 100 bin TL ceza uygulanacak. İzin almadan evini kiralamaya devam edenlere 15 gün içinde ek olarak 500 bin TL daha ceza verilecek. İki ceza sonrasında izinsiz kiralama yapılması durumunda ise 1 milyon TL'ye kadar yeni ceza uygulanacak.

Yozgat'ta getirilen bu yeni düzenleme, şehirdeki konut piyasasını etkileyecek ve ev sahipleri ile kiracıları yeni kurallara uyum sağlamaya zorlayacak. Aynı zamanda, şehrin turizm ve konaklama sektörüne de önemli bir etki yapması bekleniyor.