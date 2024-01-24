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Parça tavuk eti, daha önceleri bütün tavuk fiyatından 10-15 lira daha uyguna alınabilirken yeni dönemde 40 TL’yi aşan farklarla sofralara gelebiliyor.

Gıda sektöründeki son gelişmeler, parça tavuk eti fiyatlarının önemli bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Daha önce bütün tavuk fiyatlarından daha uygun olan parça tavuk eti, şu anda sofralara ulaşmak için 40 TL'yi aşan farklarla karşılanmaktadır.

Gıda fiyatlarındaki bu artış, market ziyaretçilerini fiyat etiketlerine baktıklarında bütçelerini aştığını fark edince hemen geri çıkmaya sevk ediyor. Bu durum, sadece kırmızı et değil, aynı zamanda beyaz et almak isteyen vatandaşları da zor durumda bırakmaktadır.

Parça tavuk bile, bütün tavuk fiyatlarına yetişemeyecek kadar yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Bütün tavuk ile parça tavuk arasındaki fiyat farkı da giderek artmaktadır.

Önceki yıllarda 10-15 lira civarında olan bütün tavuk ile parça tavuk arasındaki fiyat farkı, enflasyonun etkisiyle birlikte 40 liraya kadar yükselmiştir. Bu durum, düşük gelirli ailelerin ziyafet sofralarındaki tavuk etini bir hayal haline getirmiştir. Hem parça tavuk hem de bütün tavuk fiyatlarındaki artış, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakmaktadır.

2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla kasapların parça halinde tavuk satmaları yasaklanmıştı. Ancak kasaplar, parçalanıp satılan tavuk fiyatlarının düşeceğini düşünerek, parçalayıp ambalajladıkları tavuk etlerini satma talebinde bulunuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, tavuk eti fiyatları 2022'den 2023 sonuna kadar kg başına 56 TL'den 80 TL'ye kadar yükselmiştir, bu da kilogram fiyatında yüzde 40'a varan bir artış anlamına gelmektedir.