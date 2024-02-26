Hızlı kasalarda bile kuyruk oluşan şu günlerde tüm market müşterilerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Marketlerde kasa sırası beklemek istemeyenlerin hızlı kasalarda yığılmaları sonucu artık hızlı kasalarda bile metrelerce kuyruk oluşuyor.

Ancak zamanın çok değerli olduğu bir devirde yaşanması sebebiyle market müşterileri artık dakikalarca sıra beklemek istemiyor.

Hızlı kasaların bile artık yavaşladığı dönemde devrim niteliğinde bir buluş ortaya çıktı.

Market kasası sıralarıyla ilgili sorunu fark eden Amazon firması, bambaşka bir çözüm buldu. Bu sayede marketlerde kasa kuyruğu beklemek tarihe karışacak.

Akıllı alışveriş arabaları Amazon tarafından piyasaya sürüldü. ABD’deki California eyaletinin San Mateo kentinde bulunan Whole Foods mağazalarında piyasaya sürülen bu hizmetin çok kısa sürede yaygınlaşacağı düşünülüyor.

KASADA BEKLEMEYİ TARİHE GÖMÜYOR

Marketteki müşteriler bu akıllı arabaları kullanarak daha ürünleri sepetteyken ödeme yapabiliyorlar.

Alınan ürünler alışveriş sırasında akıllı alışveriş arabasında taratılarak kasa sırasını beklemeden ödeme adımına bu şekilde geçebiliyorlar.

Bu sayede sıra beklemek ve market alışverişleri sıkıcı olmaktan çıkıyor.

Marketten kolayca çıkıp sosyal hayatlarına dönmek isteyenler, bu uygulamanın her yerde yaygınlaşmasını bekliyor.

Bu yeni deneyimin ne zaman Türkiye’ye geleceği henüz bilinmese de kısa sürede tüm dünyayı sarabileceği ihtimali de gündeme geliyor.