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Türkiye'de çiftçilere müjdeli haber verildi. Traktör fiyatlarına 500 bin liraya varan indirim uygulandı. İşte kampanyanın detayları...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tarımla uğraşan çiftçilere müjdeli haber geldi.

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle gübre ve traktör fiyatlarındaki yükseliş çiftçileri olumsuz etkilemişti. Ancak, sektördeki önemli bir marka olan New Holland'un başlattığı özel kampanya çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Dolar kuru 30 lirayı aşarak ithalatın etkisini artırdığı bir dönemde, traktör fiyatlarındaki artış çiftçileri zor durumda bırakmıştı.

New Holland'un kampanyası çiftçilere nefes aldıracak cinsten. Kampanya kapsamında, normalde 2 milyon 843 bin lira olan bir traktör, şimdi 2 milyon 350 bin liraya satılacak. Bu da yaklaşık 500 bin liralık bir indirim demek.

Bu özel indirim kampanyası 5 farklı traktör modelinde geçerli olacak ve ay sonuna kadar sürecek. Çiftçiler, daha uygun fiyatlarla kaliteli traktörlere sahip olabilecekleri için kampanyayı büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Traktörler, tarımsal üretimde hayati bir rol oynadığı için çiftçilerin işlerini kolaylaştırıyor. Bu nedenle, traktör fiyatlarındaki indirim çiftçilerin büyük beğenisini kazandı. Kampanya ile çiftçilere sağlanacak olan ekonomik destek, tarımsal üretimi ve çiftçilerin refahını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.