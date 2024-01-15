Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çocuklar hem eğleniyor, hem de yüzme öğreniyor.

Uzman eğitmenler tarafından yüzme öğrenen çocuklar, hünerlerini düzenlenen yarışmalarda sergiliyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Yüzme Minikler A Minikler B Küçükler Kız - Erkek kategorisi yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren minik yüzücülerimiz çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 2023 yılı içerisinde yarı olimpik yüzme havuzumuzda 2 bin 517 kursiyer eğitim almış olup, halkımızdan 54 bin kişiye hizmet verildi” ifadeleri kullanıldı.