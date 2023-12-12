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Gönüllülük faaliyetleri 1 Şubat-12 Mart 2024 tarihler arasında 40 gün süreyle Sorgun'da düzenlenecek.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Gönüllülük Ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir” ifadelerini kullandı.

Başkan Uğuz, "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) detayları ile alakalı şunları söyledi: Gönüllülük faaliyetleri 1 Şubat-12 Mart 2024 tarihleri arasında 40 gün sürecek. Gönüllüler haftanın belirli günlerinde spor kurslarına katılacak ve spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 (iki) gün tatil yapacak. Gönüllüler hafta içi veya hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında gönüllülük faaliyetlerinde yer alacak. Program kapsamında gönüllülere günlük 5 Euro toplamda ise 40 gün için 200 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Yozgat dışından katılacak katılımcıların seyahat, konaklamaları ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacak. Gönüllülük takımında 4 Türkiye'den ve 3 İtalya'dan, 3 Yunanistan'dan, 3 Makedonya'dan ve 3 Ürdün'den, olmak üzere toplamda 16 genç katılım sağlayacak. Gönüllülük programına Yozgat ve Türkiye genelinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Gönüllülük faaliyetleri Sorgun'da gerçekleşecektir. Gönüllülük programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecek. Gönüllülük programına 18-30 yaş grubu aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Daha önce bireysel kısa dönem (2 ay) ve uzun dönem (12 ay) gönüllülük yapan katılımcılar bu projeye başvuru yapabilir. Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir gönüllülük sözleşmesi imzalanacak. Gönüllülerin seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeterliliği ve gönüllülük çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacak. Gelen başvurular Sorgun Gençlik Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından okunup, değerlendirecek. Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacak. Katılımcıların en az B2 seviyesinde İngilizce konuşabilmesi gerekmektedir. (Dil seviyelerini tespit etmek için İngilizce mülakat yapılacaktır). Bu başvuru Üniversite okuyan gençler için uygun değildir. Mezun gençler başvuru yapabilir. Son Başvuru tarihi: 20 Aralık 2023 Saat: 23.59.”