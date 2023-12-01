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Yapılan incelemelere göre, Yozgat'ta okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 12 bin 139 olarak kaydedildi. Bu rakam, çevre illere kıyasla daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Yozgat'ın yanı sıra, TUİK verilerinde yer alan çevre iller de dikkat çekici rakamlara sahip olarak listede yerini aldı.

Samsun'da 22 bin 934, Sivas'ta 22 bin 997, Tokat'ta 11 bin 5 ve Çorum'da 17 bin 138 kişi okuma yazma sorunu yaşandığı aktarıldı. Bu veriler, bölgedeki eğitim seviyesi ve okuryazarlık konusundaki mevcut sorunları ortaya koyuyor.

Özellikle Yozgat'ın rakamları, çevre illere göre daha düşük olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, bölgedeki genel okuma yazma bilmeme oranları, eğitim ve okuryazarlık konularında ciddi bir sorunu işaret ediyor. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, eğitim alanında daha etkin çözümler üretme konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği açık bir şekilde görülüyor.

Bu veriler, okuma yazma bilmeme oranlarının azaltılması ve eğitim fırsatlarının artırılması için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu yönde atacakları adımlar, bölgenin sosyal kalkınmasına önemli katkılarda bulunabilir ve eğitim alanındaki eksiklikleri giderebilir.