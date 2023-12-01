Yozgatlı işçileri de ilgilendiriyor! İşe alım sürecinde yalan söylemeyin

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Yargıtay, işe alım sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan işçinin ahlaki ve iyi niyet kurallarına uymadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, işe başlarken askerlik görevini yerine getirdiğini beyan eden ancak daha sonra bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıkan işçinin tazminat hakkının olmadığına hükmetti.

Askerlik belgesinde sahtecilik yapmak suçlamasıyla işten çıkarılan işçi, İş Mahkemesi'nde dava açtı. Davacı işçi, feshin geçersizliğini, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir dizi işçilik alacağının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı, kurumun işe alım şartlarının erkek çalışanlar için askerlik görevini tamamlamış olmayı içerdiğini belirterek, davacının işe alım sürecinde askerlik görevini yerine getirdiğine dair belge sunmamasına rağmen beyanına güvenilerek işe alındığını savundu.

Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak, davacının askerlik görevini fiilen yerine getirmemesi nedeniyle feshin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabul edilmesine karar verdi. Ancak, davalı vekili tarafından temyiz edildiğinde, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

Kararda, işe alınan işçinin işvereni yanıltıcı bilgiler vermesinin, doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı bir davranış olduğu belirtildi. Yalan beyanda bulunan işçinin tazminatsız olarak çıkarılması gerektiği vurgulandı. Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Davacı işçinin davalı işyerinde işe başlarken yaptığı iş görüşmesi esnasında askerlik görevini ifa ettiğini, belgesini de daha sonra temin ederek işyerine sunabileceğini beyan ettiği ortadadır. Davalı işverenin de davacının askerlik görevini ifa ettiğini düşündüğü ve davacı işçiyi bu şekilde işe aldığı anlaşılmaktadır. Bir müddet çalışmadan sonra daha fazla erteleme imkanı bulamayan davacı işçinin zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için işyerinden ayrılmak zorunda kalması üzerine davacı işçinin işe başlama esnasında ‘askerlik görevimi yaptım’ şeklindeki yanıltıcı beyanının ortaya çıkmaması için gerçek olmadığı anlaşılan sefer görev emri ibraz ederek zorunlu askerlik hizmetine gideceği halde sefer görev emri ile gideceği şeklinde yanıltıcı beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştır. Böylece gerçeğe aykırı belge verdiği, davacı işçinin iş akdinin bu durumun ortaya çıkması üzerine açıklanan eylemleri nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerle sabittir. Davacı işçinin yukarıda izah edilen fiilinin doğruluk ve bağlılık kuralının ihlali niteliğinde olduğu ve davalı işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”