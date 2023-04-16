Kırmızı-siyahlı takım Çorum ekibi ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Yozgatspor 1959 FK, Osmancık maçı ile taraftarına veda etti.

Bozok Stadyumu dış sahada oynanan karşılaşmada Yozgatspor 1959 FK rakibi Osmancık Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. Dakikada orta sahada gelişen OsmancıkBelediyespor atağında sol kanatta topla buluşan Emirhan Özmet’insert şutunda topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

6. Dakikada sol kanattan gelişen atakta İsmail’in pası ile ceza sahasına giren Murat Şamil Kurt topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

14. Dakikada sağ kanattan yapılan ortayı iyi takip eden Hüseyin Akman kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu skoru 2-1’e getirdi.

20. Dakikada her iki takımında atakları sonuçsuz kaldı.

35. Dakikadan sonra skoru lehine çevirmeye çalışan Yozgatspor’un sağlı sollu atakları golle sonuçlanmadı.

68. Dakikada sağ taraftan gelişen Osmancık Belediyesporatağında Hüseyin Direk’in sert ve düzgün vurdu. Topu köşeden Yozgatspor ağlarına yollayarak skoru 3-1’e getirdi.

69. Dakikada santra vurusu ile oyuna başlayan Yozgatspor’dan Ahmet Onur Yılmaz topu rakibinden kaparak kaleci ile karşıkarşıya kaldı. Kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu skor 4-1 oldu

75. Dakikada sol kanattan gelişen OsmancıkBelediyespor atağında ceza sahasına yapılan ortada topa iyi vuran Alper skoru 5-1 yaptı. Alpaslan Demir