Dernek binasında gerçekleştirilen iftar programı ile ilgili SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Birliğin, beraberliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan Ramazan-ı Şerif'imizde üyelerimiz ve gönüllülerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik” dedi.

Geleneksel olarak her yıl iftar yemeği düzenlediklerini belirten Başkanı Halil Uğuz, “Geleneksel olarak her yıl Ramazan-ı Şerif'imizde düzenlediğimiz iftar yemeğimizi gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduk.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, yardımlaşma, dayanışma, birbirinin farkında olma ve en ulvi değerlerimize sahip çıkmaktır. Böyle bir mübarek günde, bir iftar sofrasında, gençlerimizle beraber olmaktan ve misafir etmekten büyük bir onur duyduk. Bu mübarek günde sofralar ancak davetlilerin bir araya gelmesi ile anlam kazanır. Gençlere her zaman kapımız açık ve onlar bizim en değerli misafirlerimizdir. Bu anlamlı günde sohbet eşliğinde çay içmek ise en keyiflisiydi. Katılım sağlayan gençlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Yasin Nazım Kayhan