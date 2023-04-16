Yaklaşık 16 milyon 602 bin lira maliyetle çıkılan ihaleye 4 firma katıldı. Yapılan ihalenin hayırlı olması dileğinde bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan’a yakışacak, kaliteli hizmet sunma imkânı sağlayacak olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası projemizin yapım işi 16 milyon 602 bin lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı ve 4 firmanın katılımıyla yapıldı. Bizim tek gayemiz ilçemize hizmet etmektir. İlçemizi en iyi yere taşımak için yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda payımıza düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekten gururluyuz” dedi. Haber Merkezi