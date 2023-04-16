Milli güreşçi Yozgatlı Rıza Kayaalp’inde yarışacağı Avrupa Güreş Şampiyonası ile ilgili Türkiye Güreş Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklamada, “Şampiyonada ilk olarak serbest stilde müsabakalar gerçekleştirilecek. Kadınlar ve grekoromen stil müsabakalarıyla şampiyona 23 Nisan’da sona erecek. Güreşseverler müsabakaları www.uww.org adresinden canlı olarak takip edebilecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz yıl Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda sporcularımız 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyayla toplamda 17 madalya alarak tarihimizdeki en çok madalya kazanma rekorunu kırmıştı. Türkiye ayrıca 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda en çok madalya alan ülke olmuştu.

Serbest Güreş Milli Takımımızda Taha Akgül 9, Soner Demirtaş 3, Süleyman Atlı 2 ve Feyzullah Aktürk 1 kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kadın Güreş Milli Takımımızda Yasemin Adar Yiğit 5 kez Avrupa’nın en büyüğü olurken geçtiğimiz yıl şampiyon olan Evin Demirhan Yavuz da ilk kez altın madalya kazandı.

Grekoromen stilde ise Rıza Kayaalp 11 kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcularımızdan Murat Fırat ve Kerem Kamal da 1’er kez altın madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde serbest stilde mücadele edecek isimler şu şekilde;

57 kg Süleyman Atlı, 65 kg Hamza Alaca, 70 kg Servet Coşkun, 79 kg Muhammet Akdeniz ve 97 kg İbrahim Çiftçi.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek takımlarımız ve sporcularımız ise şöyle;

Serbest Güreş Milli Takımı

57 kg Süleyman Atlı (ASKİ), 61 kg Emrah Ormanoğlu (ASKİ), 65 kg Hamza Alaca (İLBANK), 70 kg Servet Coşkun (ASKİ), 74 kg Soner Demirtaş (ASKİ), 79 kg Muhammed Akdeniz (ASKİ), 86 kg Fatih Erdin (İBB), 92 kg Feyzullah Aktürk (Balıkesir BB), 97 kg İbrahim Çiftçi (ASKİ), 125 kg Taha Akgül (ASKİ).

Kadın Güreş Milli Takımı

50 kg Evin Demirhan Yavuz (ASKİ), 53 kg Zeynep Yetgil (İBB), 55 kg Bediha Gün (ASKİ), 57 kg ElviraKamaloğlu (İBB), 59 kg Eda Tekin (İzzet Tekeli Akademi SK), 62 kg Selvi İlyasoğlu(Muğla Köyceğiz BLD. SK), 65 kg Büşra Efe (İBB), 68 kg Nesrin Baş (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 72 kg Buse Çavuşoğlu Tosun, 76 kg Yasemin Adar Yiğit (Balıkesir BB).

Grekoromen Güreş Milli Takımı

55 kg – Adem Burak Uzun (İBB), 60 kg – Kerem Kamal (İzmir BB), 63 kg – Mehmet Çeker (ASKİ), 67 kg – Murat Fırat (ASKİ), 72 kg – Selçuk Can (ASKİ), 77 kg – Yunus Emre Başar (İBB), 82 kg – Burhan Akbudak (İBB), 87 kg – Ali Cengiz (ASKİ), 97 kg – Metehan Başar (İBB), 130 kg – Rıza Kayaalp (ASKİ).” Haber Merkezi