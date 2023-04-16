Karşılaşma Aksaray’da Dağılgan stadyumunda 19 Nisan Çarşamba günü saat 15’de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım BAL 6. Grubunda şampiyon olacak ve 3.lige yükselmek için BAL Play of maçları oynamaya hak kazanacak.
Bölgesel Amatör Lig 6.grubunda Sincan Belediyespor ile TalasgücüBelediyespor takımları ligde oynadıkları müsabakalarda 0-0 ve 1-1’lik sonuçlar alarak birbirlerine karşı üstünlük sağlayamamışlardı.
Ligi 60’ar puanla tamamlayan iki takım grubunda şampiyon olabilmek için final müsabakasını Aksaray’da oynayacaklar.
Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cavit Kılıç, grubumuzda ligi 60 puanla tamamlayan Sincan Belediyespor ve TalasgücüBelediyespor takımları Aksaray’da final müsabakası oynayacaklar. Haber Merkezi