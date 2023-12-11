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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin bugünkü toplantısı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getirdi. Komite, Türkiye'de doğrudan 7 milyona yakın çalışanı etkileyen ve tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir kararın temellerini atıyor.

Toplantının odak noktası, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TÜRK-İŞ'in temsil ettiği işveren ve işçi tarafları arasında yapılacak üçlü mutabakat, yeni asgari ücretin şekillenmesinde kilit rol oynayacak.

TÜRK-İŞ HEYETİNDE İLK KEZ 4 İŞÇİ TEMSİL EDİYOR

Bu yılki görüşmelerde dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise TÜRK-İŞ heyetinde yaşandı. Beş kişilik heyette, ilk kez kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve bir taşeron işçi yer alacak. Bu, yeni asgari ücretin belirlenmesinde daha geniş bir perspektifin dikkate alınmasını sağlayacak.

TİSK: ÜCRET DENGELİ OLMALI, İSTİHDAM VE REKABET GÜCÜNÜ KORUMALI

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlığındaki işveren heyeti, yeni asgari ücretin dengeli bir seviyede olması, istihdamı ve rekabet gücünü koruması gerektiği görüşünde. Ayrıca, TİSK'in asgari ücret işveren desteğini artırılması konusundaki ısrarı devam ediyor.

VERGİ İNDİRİMİ KONUSUNDA İKİ TARAFTA UYUMLU

İşçi ve işveren tarafları, asgari ücretteki görüş ayrılıklarına rağmen vergi indirimi konusunda ortak bir paydada buluştu. Her iki taraf da ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması konusunda hemfikir.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET BİLGİLERİ

Şu anki asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. İşverene toplam maliyeti ise bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bu maliyetin içinde brüt asgari ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta primi bulunuyor.

Yapılan bu toplantının ardından Türkiye, önemli bir ekonomik kararın eşiğine gelmiş durumda. Asgari ücretteki yeni düzenlemeler, işçi, işveren ve hükümet arasında sağlanacak mutabakatla şekillenecek.